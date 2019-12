Vercauteren : "Un petit hold-up était possible, mais peut-être pas logique du tout"

C’est un Franky Vercauteren détendu qui s’est présenté à l’interview à l’issue du 0-0 entre l’Antwerp et Anderlecht. Car pour le coach, "il y a un peu de déception, car on n’a pas pris les trois points. Mais on est aussi content vu le point pris et les difficultés rencontrées ce soir dans certains domaines. Défensivement, on a gardé le nul. Ils ont eu des occasions, mais nous aussi. Un petit hold-up était possible, mais peut-être pas logique du tout."

Car l’air de rien, Anderlecht n’est seulement que la deuxième équipe à avoir pris un point à l’Antwerp (après le Standard). "On fait des progrès. On donne très peu. l’Antwerp n’a pas eu beaucoup d’occasions ouvertes et c’était souvent sur des deuxièmes ballons qu’ils se sont procurés des occasions. Par contre, on n’a pas su développer notre jeu offensif, mais c’est la qualité de l’adversaire qui fait que c’est plus difficile", continue le coach.

Anderlecht termine donc 2019 à la 9e place, à sept points des PO1. Janvier arrive donc à point nommé pour Franky Vercauteren : "Je demande d’abord une bonne santé pour la famille. Ce à quoi on veut arriver on verra ça plus tard. Il reste pas mal de chemin à faire et disons que peut-être pour le nouvel an, la seule chose à demander, c’est la direction ou le chemin à suivre."

Serein, on vous disait le coach qui conclu sur l’évolution de la pression dans sa carrière de coach : "On se casse quand même la tête, mais on évolue et on apprend des choses. Et j’ai appris à jeter cette pression. J’en ai besoin, mais je l’emploie d’une manière positive et elle ne doit pas me toucher ni toucher l’équipe."