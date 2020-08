Vercauteren : "Tau a un meilleur pied gauche que moi pour les lobs"

Le Sporting d’Anderlecht a engrangé ses trois premiers points en championnat dimanche en prenant la mesure de Saint-Trond 3-1. Les Mauves ont maîtrisé la rencontre mais se sont tout de même fait une petite frayeur avec la réduction de Balongo (88e), tombée avant le but rassurant de Percy Tau (90e+3).

"Dans le vestiaire après le match, j’avais l’impression que les joueurs ne retenaient que la partie où nous avions un peu douté", a constaté Franky Vercauteren au micro d’Eleven Sports après la rencontre. "Ce sont des matches que l’on perdait l’année dernière, des matches qui faisaient qu’on n’était pas là où l’on devait être."

Malgré ce creux de quelques minutes, l’entraîneur d’Anderlecht veut tirer le positif de cette rencontre."Il fallait tuer l’adversaire, on les a fait espérer à nouveau et cela ne doit pas se produire mais il faut aussi penser qu’il y a eu beaucoup de choses positives, individuellement et collectivement. C’est ça qu’il faut retenir plutôt que le creux."

Vercauteren a ensuite parlé de la prestation de son nouveau back gauche Bogdan Mykhaylychenko, auteur du but du 1-0. "Au niveau de la communication, c’était suffisant mais on doit encore travailler pour qu’il puisse s’exprimer ou qu’il comprenne comme il faut. Il a fait une très bonne prestation surtout si on tient compte du peu de temps qu’il a eu pour s’intégrer."

Le coach bruxellois s’est également exprimé sur la prestation d’Adrien Trebel et sur le joli lob de Percy Tau. "Trebel a apporté pas mal de choses, sa contribution a été très positive pour l’équipe mais il peut s’améliorer. Percy Tau a-t-il un meilleur pied gauche que moi ? Non. Pour centrer je ne pense pas mais pour marquer des buts comme celui d’aujourd’hui oui."