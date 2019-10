Vercauteren : "On progresse, mais on a encore trop de déchets et ce n’est pas toujours explicable" - © Tous droits réservés

Vercauteren : "On progresse, mais on a encore trop de déchets et ce n’est pas toujours... "Il y a de la déception dans le résultat et dans le fait de ne pas avoir été assez présent dans les derniers mètres. Mais au niveau du contrôle du match et de l’organisation, on était relativement présent. Mais le plus important c’est de marquer des goals", a déclaré Franky Vercauteren à notre micro à l’issue du match nul entre Eupen et Anderlecht. Si Anderlecht a été moins bon aujourd’hui, le coach des Mauves ne veut pas que l’absence de Nacer Chadli serve d’excuse : "Il était en superforme, mais ce sont des choses qui arrivent et on ne doit pas chercher des excuses. On doit faire avec les joueurs que l’on a. Dans une saison il arrive d’avoir des blessés et on doit parer à ces problèmes-là." Si Chadli était absent, Adrien Trebel était une nouvelle fois titulaire ce soir avec à la clé un moins bon match que contre Saint-Trond : "Il a fait des choses importantes et intéressantes pour l’équipe. Tout le monde ne joue pas un match à très haut niveau tout le temps. Je suis content de son match en général, sauf qu’il n’a pas su apporter ce qu’il avait apporté au match précédent", continue Franky Vercauteren. Et le coach de voir quand même une progression dans son équipe, notamment "au niveau de la constance, de la présence et du contrôle. On a été meilleur que contre Saint-Trond. Eupen n’a eu que peu d’occasions. Je crois qu’on progresse et le plus important reste de trouver cette efficacité. La solution, c’est le travail, car on avait trop de déchets ce soir et ce n’est pas toujours explicable. On est Anderlecht et on doit mieux gérer ça." Avec ce point, Anderlecht est 11e au général à trois points finalement de la 6e place (avec un match de plus).