Vercauteren: "On a 10 blessés et c'est trop"

Franky Vercauteren a aligné une onze de base particulièrement jeune ce dimanche face à Charleroi. La moyenne d'âge de ses joueurs de champs était en dessous des 21 ans. Une situation forcée par le nombre de blessés qui squattent actuellement l'infirmerie du côté du Lotto Park.

"On a 10 blessés et c'est trop" explique le t1 mauve au micro de Rodrigo Beenkens. "On a essayé de garder le plus longtemps possible Sandler, on essaye de remettre sur pied d'autres le plus vite possible. On devra quand même gérer cela de mieux en mieux pour ne pas retomber dans un système où on a parfois 10 joueurs indisponibles."

Et dans le court terme, il y a peu de chance que la situation s'améliore, sauf du côté de Nacer Chadli. "J'espère récupérer Vincent à court terme" tempère Franky Vercauteren. "Mais c'est quoi le court terme?, La semaine prochaine? Ou celle après? On a déjà fait assez de commentaires donc je me retiens d'en dire plus. On espère simplement récupérer nos joueurs le plus vite possible. Mais pour la plupart, ce ne sera probablement pas avant la trêve."

Avec ce 11 inédit, Anderlecht a récolté un point face à Charleroi, après un match sans but. "On doit être un peu déçu" explique l'entraîneur mauve au micro de Proximus. "On a eu une première période un peu difficile. Charleroi avait le contrôle et on ne savait pas développer notre jeu. On a été beaucoup plus présent en deuxième mi-temps. Avec la patience, on a eu le contrôle et les possibilités. Cela reste donc un match avec des sentiments divisés. Il reste du travail offensivement."

"Nos jeunes sont de plus en plus constants" enchaîne-t-il. "Ils montent de niveau et ils gardent le niveau. Mais cela ne suffit pas encore pour avoir des résultats qui correspondent à l'attente."