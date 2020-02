Vercauteren : "La prise de responsabilités des joueurs a été différente"

Le Sporting d'Anderlecht a infligé une véritable correction à l'AS Eupen (6-1), dimanche, dans le cadre de la 27e journée de Pro League.

"Il y a beaucoup de paramètres de satisfaction, c’est le mérite de l’équipe. On peut être content dans différents aspects : la préparation et la prise de responsabilités des joueurs a été différente. Il y a aussi la manière et les six buts inscrits. Ce sont aussi six joueurs différents qui marquent : ça signifie que le danger vient de partout. C’était un peu la confirmation de ce qu’on avait déjà vu. Les fois précédentes, on arrivait dans le dernier tiers du terrain, mais on ne finissait pas. Il y avait aujourd’hui une belle dose d’efficacité, ça reste primordial dans le foot", a indiqué Frank Vercauteren au micro de la Pro League après la partie.

Le RSCA a toutefois encaissé un petit but en fin de partie. "C’était le danger et j’ai demandé à mes joueurs de continuer d’essayer de marquer. Je voulais garder le zéro… Ce sont des leçons qu’on doit tirer. C’est dommage ce but car ça donne un petit mauvais sentiment. Ce n’était peut-être pas nécessaire de faire une faute, d’attaquer le ballon sur le centre. C’est un point de travail qui nous reste. Aujourd’hui c’était bien, mais on doit se remettre en question dès la prochaine rencontre. Il faudra être consistant dans le résultat et la manière", a poursuivi l’entraineur de la formation de la capitale.

Les Mauves, huitièmes avec 37 points, reviennent à quatre unités de la sixième place occupée par le Racing Genk. Eupen est treizième avec 26 points.