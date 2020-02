Vercauteren : "Je suis très fier... On a montré ce dont on est capable"

Le match d'ouverture de la 25e journée du championnat de Belgique s'est soldé vendredi par un partage entre La Gantoise et Anderlecht (1-1). Antoine Colassin (14e, 0-1) a ouvert la marque pour les Bruxellois et Jonathan David sur penalty (28e, 1-1) a égalisé pour les Buffalos.

"La seule déception, c'est le résultat. Je suis très fier de la prestation et de la manière dans cette partie. Même si Gand a peut-être eu la meilleure occasion, nous en avons eu beaucoup d'autres. On a montré qu'on était capable de se mesurer à la soi-disant meilleure équipe actuelle du pays. Je ne peux que féliciter le groupe. Il y avait beaucoup d'absents et de leadership, on a joué avec beaucoup de très jeunes joueurs. On a montré ce dont on est capable. On est occupé de s'améliorer à différents niveaux. C'est bien de voir les joueurs progresser et sentir la différence car ils en sont conscients eux-mêmes", a détaillé Frankie Vercauteren à notre micro après la partie.

"Les PO1, il faut encore y croire. Il faudra naturellement prendre un maximum de points dans les cinq dernières rencontres. Je suis confiant et positif, j’espère pouvoir réussir dans la réalisation de cet objectif", a aussi indiqué le coach mauve.

Au classement, Gand reste deuxième avec 49 points, Anderlecht est 9e avec 34 unités.