Anthony Vanden Borre - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Frank Talks - 09/10/2019 Interview met / Entretien avec Frank Vercauteren ⚽ #RSCA #COYM Subscribe to our channel | https://bit.ly/2ERiIYz Our latest videos | https://bit.ly/2SbYpHR Check out our website | https://bit.ly/2NW83L7 Visit our fanshop | https://bit.ly/2mlgYer