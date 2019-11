Vercauteren : "Certains pouvaient rehausser le niveau individuellement et on paie les pots cassés collectivement"

Anderlecht n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Courtrai à domicile. Une déception pour les Mauves qui ont réalisé là leur cinquième 0-0 de la saison. De quoi inquiéter les observateurs et donner pas mal d’interrogations à Franky Vercauteren.

Le coach anderlechtois comprenait la déception générale à l’issue de la rencontre puisqu’il était lui-même fort déçu. "On ne sait plus rien changer, c’est passé. On doit en tirer des conclusions, les leçons et tâcher d’être meilleurs la prochaine fois."

Des problèmes Anderlecht en a connu plus d’un contre Courtrai. L’un d’entre eux venait du manque de rythme : "Un problème de rythme, de tempo, de qualités et d’efficacité. A la fin on aurait même pu être surpris, on était content de voir le drapeau levé sur le but de Lepoint. Offensivement on a amené, jusque dans le dernier tiers, mais on n’était pas vraiment très efficace pour finaliser."

Le coach retenait des mauvaises performances de plusieurs joueurs : "Il manquait les 10% qui font la différence. Certains pouvaient rehausser le niveau individuellement et on paie les pots cassés collectivement. Ça peut arriver, c’est comme ça. On aurait besoin à un moment ou de qualités ou de chance qui font qu’on fait quand même la différence. Ce n’était pas le cas aujourd’hui."