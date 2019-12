Vercauteren : "C'est un point mérité, on a su répondre avec nos qualités"

Même s’il ne fait pas vraiment l’affaire des Bruxellois dans l’optique d’une qualification pour les PO1, le point pris par Anderlecht à Sclessin dimanche a satisfait le coach des Mauves Franky Vercatueren.

"De notre point de vue, c’est un point mérité. Quand on est standarman, on voit cela différemment", a-t-il déclaré au micro de Benjamin Deceuninck.

"Je ne pense pas qu’on ait volé un point en tout cas. Pour la plupart de mes joueurs, ce Clasico à Sclessin était une atmosphère qu’ils découvraient. Quand on ajoute à cela la qualité de l’adversaire, on se rend compte que ce n’était pas un match facile. Offensivement, on n’était pas vraiment dangereux lors de la première partie de match mais on a su revenir dans le coup, prendre le contrôle du match et égaliser. Au moment où l’on croyait que l’on pouvait continuer sur cet élan, on a perdu un joueur et on a dû jouer 20 minutes en infériorité numérique. Au final, ce qu’a fait l’équipe est très bien. Les joueurs ont répondu aux attentes compte tenu des circonstances de match. Il y a encore du travail sur certains aspects mais on a montré qu’on était capable de répondre à ce qu’il y a en face avec nos qualités, notre bloc."

Avant la trêve, Anderlecht devra affronter Bruges (en Coupe), Genk et l’Antwerp. Un calendrier compliqué pour des Mauves encore poursuivis par les blessures. "Cela devrait être relativement sérieux pour Verschaeren. On espère récupérer d’autres joueurs pour les matches qui arrivent mais je n’ose plus parler trop vite. On doit voir au jour le jour."