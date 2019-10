"Vercauteren, c'est LE gros poisson qu'on pouvait aller pêcher dans le monde du football belge"

Munaron : "Anderlecht...en tant qu'ancien joueur c'est pénible à regarder" - La Tribune -... Présent sur le plateau de la Tribune pour parler de futsal, Jacky Munaron n'a pas échappé aux questions sur la Pro League actuelle. L'ancien gardien d'Anderlecht (près de 300 rencontres disputées sous la vareuse mauve et blanche) est revenu sur la saison des Bruxellois. "J'essaie d'éviter d'en parler mais c'est impossible à ce que je vois." rigole-t-il. D'un air plus sérieux il enchaîne : "C'est une catastrophe. C'est incompréhensible de se retrouver là. Un rêve, un projet d'accord mais tu dois progresser pas régresser. Pour tous ces jeunes c'est...Vincent doit se rappeler du jour où il a commencé, il était entouré de gens d'expérience à côté de lui et devant lui. Y avait pas six ou sept jeunes, ils rentraient un par un. Certains vont craquer. Si les supporters sont aussi négatifs et que ça dégénère la semaine prochaine à Charleroi, ces jeunes vont être "tués". Un rêve d'accord, mais quand tu te réveilles c'est...à Bruges heureusement que Van Crombrugge fait un gros match sinon c'était une casquette. Comme ancien joueur et entraîneur, c'est pénible à regarder dans l'ensemble. Qui est le responsable ? Un peu tout le monde, cela fait quelques années que ça régresse." conclut-il fataliste.