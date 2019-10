Vercauteren : "C'est dommage… mais on n'a pas le temps d'être déçu"

Le Sporting d'Anderlecht a cru à la victoire mais a finalement dû se contenter d'un partage spectaculaire 3-3 face à La Gantoise jeudi soir en clôture de la 13e journée de Pro League. Les Mauves menaient encore 3-1 à six minutes de la fin du temps réglementaire mais ont subi la remontée de Gand dans les arrêts de jeu.

"Vous savez, quoiqu'il arrive, je reste les pieds sur terre. A 3-1, tout restait possible, j'ai directement dit que le match n'était pas terminé. Il restait à contrôler et à clôturer, mais on n'a pas eu cette opportunité. Chez l'adversaire, il y avait des centimètres et de la taille lorsqu'ils ont joué des longs ballons, on doit tenir compte de cela à plusieurs moments dans la partie. Ils ont cinq garçons qui mesurent 1m90, ce n'est pas toujours évident de compenser. Défendre, c'est un travail d'équipe. On peut encaisser un but sur un centre, mais celui-ci n'arriverait pas si on bloque le centre. On doit être présent partout et près du ballon", a précisé Franky Vercauteren à notre micro après le match.

"C'est dommage, mais on n'a pas le temps de penser ou d'être déçu. On doit partir avec les bonnes choses vues ce soir et immédiatement mettre notre radar sur le Cercle de Bruges. On a seulement 48 heures de préparation", a-t-il aussi analysé.

Et de glisser quelques mots sur le VAR, assez actif dans cette partie : "Le VAR, parfois on aime et parfois on n’aime pas. C’est aussi un peu drôle parfois. Je ne sais pas combien ils sont, mais c’est un gars qui doit décider finalement. Les autres dans le bus ne savaient pas décider, ou ils ne voulaient pas, ou ils ne pouvaient pas. On respecte l’arbitre. Je suis allé lui serrer la main, j’ai eu l’occasion de lui dire, à certains niveaux, il a peut-être aussi quelques points de travail."