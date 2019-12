Vercauteren : "C'est bien mais ça demande confirmation"

Un mois et demi après son dernier succès en championnat, Anderlecht a retrouvé la sensation enivrante de la victoire. D’autant que les trois points face à Genk ont été acquis au terme d’une prestation aboutie.



Franky Vercauteren a été séduit "par la manière et la réaction" de ses joueurs après l’élimination en Coupe. "On a joué contre un bon adversaire. Il y a eu des moments plus difficiles que d’autres. Mais dans l’ensemble, je ne peux que féliciter l’équipe pour la prestation, l’attitude, l’engagement et tout ce qu’ils ont montré ce soir", souligne le coach bruxellois, au micro de la Pro League.



"On a vu un très bon Anderlecht ce soir. On a créé beaucoup d’occasions, on a marqué deux buts, on aurait pu en mettre 4-5. C'était aussi très positif dans les reconversions défensives et offensives", poursuit Nacer Chadli. Malgré les opportunités manquées, le Sporting n’a pas douté. "A la mi-temps, on s’est dit que si on continuait comme ça, on allait marquer des goals. On a réussi à le faire."



Le premier but de Michel Vlap a tout de même été accueilli comme une libération, pour le Néerlandais et le public. "Je suis très content pour Michel. Il a fait un gros match ce soir. Cela n’a pas été facile pour lui depuis le début de saison. Il commence à bien s’adapter et je suis fier de lui", se réjouit Chadli qui a "offert" un deuxième goal à son équipier via tir sur le poteau qui s’est transformé en assist. "C’est la première fois de ma carrière que je réussis cela", sourit-il.



"On avait besoin d’être plus présent et plus efficace", confirme Vercauteren. "En première mi-temps, on a manqué de finesse dans le dernier geste. En deuxième mi-temps, on a pris confiance, on a marqué. Ça donne des ailes. C’est bien mais ça demande aussi confirmation. Le prochain match sera très important."



Avec Malines, Anderlecht est l’un des vainqueurs du week-end. Il revient à cinq points des PO1. "On a un dernier match cette année contre l’Antwerp, ça va être difficile là-bas. On va tout faire pour gagner", conclut Chadli.