Vercauteren : "Avec Rensenbrink, on combinait les yeux fermés"

Le décès de Robbie Rensenbrink laisse beaucoup d’amateurs de football et de beaux gestes orphelins. Franky Vercauteren a côtoyé l’esthète néerlandais pendant cinq ans au début de sa carrière à Anderlecht. Entre gauchers, ils se sont tout de suite compris.



"Je lui dois beaucoup. Il m’a lancé au début de ma carrière. C’est le joueur avec qui j’ai eu le meilleur lien footballistique. Nous n’avions pas besoin de parler. Le courant passait et nous étions très forts dans la lecture du jeu de l’autre et dans la recherche de la solution ensemble. On combinait les yeux fermés", nous a confié l’entraîneur d’Anderlecht.

Robert Rensenbrink est décédé ce samedi à l’âge de 72 ans. Il souffrait d’atrophie musculaire progressive. Le Soulier d’or en 1976 a été élu meilleur joueur étranger de l’histoire du championnat de Belgique. Après un passage au FC Bruges, c’est à Anderlecht qu’il a écrit sa légende avec deux titres de champion, quatre Coupe de Belgique et surtout deux sacres européens.