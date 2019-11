Franky Vercauteren préfère voir le verre à moitié plein que le verre à vide après la victoire d'Anderlecht (2-1) ce dimanche face au CS Bruges dans le cadre de la 14e journée de Pro League. Les Mauves ont failli perdre deux points en fin de match face à la lanterne rouge. "Les personnes qui sont négatives vont dire qu'on l'a échappé belle" explique Franky Vercauteren au micro de Proximus. "Ils ont en partie raison. Mais le Cercle l'a aussi échappé belle à certains moments. On aurait pu continuer notre match comme au début, où tout était sous contrôle."

"Le Cercle n'existait pas dans les 20 premières minutes" ajoute l’entraîneur bruxellois. "Leur goal nous a fait douter. On a manqué de fraîcheur après 30 minutes. On n'a pas été capable de maintenir l'intensité nécessaire. Alors, oui, ils ont l'occasion d'égaliser. Mais nous aussi on a eu l'occasion d’accroître notre avantage."

"Je vois quand même ce match d'une manière positive" termine Franky Vercauteren. "Après un match difficile contre Gand, il est normal qu'on manque de fraîcheur. Ce sont des points de travail. Le principal c'est le résultat, et la manière durant les 20 premières minutes. Au final, on était mieux que contre Gand, et on leur a donné moins d'occasions."