Venanzi sur les propos de Böloni : "Je n'ai jamais discuté de sa venue au Standard"

Lundi soir sur le plateau de La Tribune, Laszlo Böloni a fait le show. Passé pendant deux ans sur le banc du Standard, l’entraîneur de l’Antwerp s'est amusé à lancer une petite pique aux dirigeants du club.

"Il y a eu des bruits d’un retour à Liège mais il faut oublier cela, a raconté le coach roumain. Entre parenthèses, la direction du Standard a voulu l’an dernier un jeune entraîneur et il l’a eu (avec Ricardo Sa Pinto, ndlr) et moi je voulais des dirigeants qui savaient bien conduire et bâtir un club. Tous les deux, on a eu ce qu’on voulait. Voilà, c’est un petit tacle. (sourire)"

Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Bruno Venanzi, en partance pour Krasnodar où les Rouches disputent leur 4ème rencontre de la phase de poules d'Europa League.

"Je ne l’ai pas entendu mais on m’en a fait part, rigole le président du Standard au micro de la RTBF. Je trouve que lancer des piques comme celles-là, c’est un peu gratuit. D’autant plus que je n’ai jamais pris contact ni avec lui ni avec quelqu’un d’autre pour discuter de sa venue au Standard. Je trouve ça un peu triste de sa part de faire ce genre de remarque."