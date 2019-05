Vanheusden motivé et... nostalgique après son opération : « Une saison fantastique dans mon club de cœur »

Zinho Vanheusden est passé sur la table d'opération à Anvers ce mercredi, et devrait être écarté des pelouses lors des quatre à cinq prochaines mois. Le jeune défenseur central du Standard, qui devra dès lors faire l'impasse sur l'Euro U21 et le début de la saison prochaine, souffrait d’un décollement du cartilage au niveau de la trochlée du genou gauche.

« Tout ne se passe pas toujours comme prévu, a souligné Zinho Vanheusden sur les réseaux sociaux. Après ma première blessure, j’ai connu une saison fantastique dans mon club de cœur. Un rêve depuis ma tendre enfance. Mais malheureusement une autre blessure vient interrompre ma saison. Mon nouvel objectif est de revenir plus fort au niveau footballistique. L’opération s’est bien déroulée et je récupère doucement. Je tiens à remercier tous mes fans pour leur amour et leur soutien. Ça me va droit au cœur. »