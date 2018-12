Vanheusden : "Marquer à Sclessin, c'est un rêve, un moment magique"

Le Standard s’est imposé 3-1 ce samedi soir face à Ostende dans le cadre de la 20ème journée de Pro League. Le travail était déjà fait à la pause avec trois buts inscrits par les Liégeois, via Djenepo, Marin et Vanheusden, son premier pour les Rouches.

"Je pensais avoir marqué de la tête, mais mes copains m'ont ensuite dit que je saignais du nez. Je m'en fous, j'ai marqué et ça me rend très content. C'était un moment magnifique, avec les supporters, mes amis et ma famille en tribune. Tout le monde dans le vestiaire me disait depuis quelques semaines que je devais marquer ce petit but. C'est un rêve de marquer à Sclessin, il faut que je continue à garder les pieds sur terre. On a vu en première période que le Standard allait très bien. C'était moins bien en deuxième mi-temps, mais c'est difficile de garder autant d'énergie et de rythme dans le match. On est en forme ? On se comprend de mieux en mieux avec le coach. Il nous explique beaucoup de choses, on a eu besoin de temps pour bien comprendre les choses. C'est un grand coach, on essaie de l'écouter au maximum", a expliqué Zinho Vanheusden à notre micro.

Et Paul-José Mpoku d’ajouter : "On a vu un Standard appliqué, déterminé et qui avait envie de gagner. On a les qualités, mais parfois ça se joue dans la tête. On a appris de nos erreurs. Si tu veux aller quelque part, tu dois prendre des points quand tu as la possibilité de le faire. On doit aller à Charleroi mercredi avec la même mentalité. Si c'est le cas, il y aura moyen de faire quelque chose là-bas. La confiance a toujours été présente au sein du groupe. On prend juste parfois les choses à la légère, on essaie de changer ça en ce moment."