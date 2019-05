Vanheusden incertain pour dimanche et pour le reste de la saison ?

Zinho Vanheusden ne devrait pas être sur la pelouse de Sclessin ce dimanche pour le choc face à Anderlecht. La talentueux défenseur s'est blessé au genou gauche à l'entrainement cette semaine. Le club n'a pas donné de précision quant à la nature de sa blessure.



Du côté de SudPresse, on évoque un "simple" point d'interrogation pour le duel à venir. Dans les colonnes de la DH, les informations sont plus alarmantes. Le joueur, prêté par l'Inter, est touché au ménisque et sa saison pourrait déjà être terminée.



En cas d'opération (décision la semaine prochaine ?), sa participation à l'Euro Espoirs serait remise en cause. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures, mais cette blessure serait un coup dur pour le Standard dans la course au podium et pour les Diablotins.