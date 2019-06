Vanheusden définitivement au Standard pour 12,6 millions?

L’Inter a besoin de faire rentrer rapidement de l’argent dans ses caisses pour se mettre en ordre au niveau du fair-play financier. La presse évoque un montant de 45 millions € d’ici au 30 juin.

Selon la DH, le transfert s'élèverait à 18 millions d'euros. Le Standard possédant encore un intéressement à hauteur de 30% sur le futur transfert, ces 18 millions ne représenteraient plus que 12,6 millions. Ce qui ferait tout de même du défenseur liégeois le joueur entrant le plus cher de l'histoire du championnat belge. Une clause de rachat en faveur de l'Inter pourrait être incluse dans la transaction.

Interrogé mercredi soir par nos soins après la victoire du Standard a Braine 0-5, Michel Preud'homme confirmait la volonté du Standard de conserver le Diablotin: "Vanheusden ? On sait qu’il est blessé. On espère qu’il sera toujours au Standard, c’est certain. On va essayer de tout faire pour le garder, mais on ne peut pas aller dans l’exagération."