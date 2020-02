Vanheusden : "Après le match contre Bruges et celui-ci, on a prouvé qu’on est de retour"

La Standard a quasi validé son ticket pour les play-offs 1 ce dimanche en disposant de Genk 1-3 dans le cadre de la 26e journée de Pro League. Le match a été solide de la part des hommes de Michel Preud’homme, dans des conditions météorologiques difficiles. "Je suis super content" explique Zinho Vanheusden au micro de la Proximus. "C’est une victoire importante contre un concurrent direct. Il y avait du vent et de la pluie. C’est une victoire au caractère."

La joie était d’autant plus grande pour le Belge qu’il a débloqué le compteur du but du Standard et inscrivant le premier but. "C’est bizarre pour moi de marquer ici" explique le joueur. "J’habite à 10 minutes."

Le Standard recolle au classement et se rapproche de la 4e place, occupée par l’Antwerp. "On regarde vers le haut" termine Zinho Vanheusden. "On joue l’Antwerp la semaine prochaine (ndlr : qui est 2 points devant le Standard au classement). On veut prendre notre revanche de la Coupe. Après le match contre Bruges et celui-ci, on a prouvé qu’on est de retour."