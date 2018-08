Vanhaezebrouck: "Qualitativement, ce n'était pas assez"

Hein Vanhaezebrouck est revenu au micro de la Benjamin Deceuninck sur la défaite d'Anderlecht sur le terrain de Bruges (2-1) ce dimanche dans le cadre de la 5ème journée du championnat. Pour l’entraîneur d'Anderlecht, son équipe n'a pas joué au maximum de son potentiel. "On connait la force de Bruges et leur milieu de terrain avec Vormer et Vanaken. On l'a vu sur leur deuxième but où nous n'avons pas bien défendu, tout comme sur le premier but" explique le coach anderlechtois. "C'est dommage car je ne trouve pas que c'était un tout bon Bruges. Ce n'était pas un tout bon Anderlecht non plus malheureusement. Les deux équipes étaient au même niveau. Il y a eu beaucoup d'engagement des deux côtés. Ce n'était pas un mauvais match à regarder pour les spectateurs car il y a eu du suspense. Mais qualitativement, ce n'était pas assez, aussi bien pour Bruges que pour nous."

Résultat direct de cette défaite, Anderlecht laisse la 1ère place du classement aux Brugeois. "Non, cela ne m'inquiète pas" ajoute Hein Vanhaezebrouck. "Il faut tirer des leçons. J'ai vu des choses que je n'ai pas aimées. On en parlera. J'ai vu des bonnes choses aussi avec lesquelles on va essayer de continuer. Mais mon discours sera pour les joueurs."