Vanhaezebrouck : "On peut encore s'améliorer mais on peut être content"

Anderlecht s'est imposé sans forcer face à Mouscron ce vendredi, dans le cadre de la quatrième journée de Pro League. Un sans faute jusqu'ici pour les Mauves qui pointent en tête du classement avant de se rendre à Bruges la semaine prochaine.

"On a montré des bonnes choses. On s'est créé pas mal de bonnes occasions. Sur la fin, on a un peu souffert mais c'est du au fait que l'on s'est retrouvé à dix pour les dix dernières minutes. Mais on peut être content vu les progrès qu'on réalise avec une nouvelle équipe. On peut encore s'améliorer, mais on a 12 points donc on doit être content", a déclaré Hein Vanhaezebrouck au micro de la Pro League.

Vranjes s'est fait expulsé à la suite d'un tacle dangereux à 50 mètres de son but. "Il a joué un bon match, et fait ça à 2-0. Ce n'est pas intelligent, j'en ai parlé avec lui. Notre tâche est d'essayer de sortir cela de son jeu", dit le coach des Mauves.

Adrien Trebel, qui n'est pas à l'abri de partir voir ailleurs cet été, a encore réalisé une bonne performance. Il répond : "Il ne faut pas parler de ce qu'il n'y a pas. Il est important dans la reconversion pour nous. C'est lui qui lance les premières attaques dans la reconversion au ballon. Ce sont ses qualités et il le fait très bien".