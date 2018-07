Vanhaezebrouck : "On n'est pas encore où on doit être"

A une semaine du début du championnat, Anderlecht a accroché un nouveau succès contre Rennes (3-2). Les Mauves ont bouclé leur préparation sans la moindre défaite. Hein Vanhaezebrouck et Luc Devroe tirent un premier bilan.



"Nous n'avons pas de blessé grave. C'est déjà bien. On a quand même mis un peu de "charge" pendant cette préparation et les joueurs l'ont bien digérée. Physiquement certains sont prêts, d'autres ont encore un peu de retard en raison de petite blessure ou parce qu'ils ont joué en équipe nationale", explique Hein Vanhaezebrouck.



"On termine la préparation sans défaite ... et ça c'est dangereux"



HVH n'a pas ménagé ses joueurs avec des notamment matches contre le PAOK (2-2, 2e en Grèce), le PSV (5-3, champion), l'Ajax (1-3, 2e en Eredivisie) et donc Rennes (3-2, 5e en Ligue 1). "J'avais fait le choix de ne faire que des matches contre des bonnes équipes. Je voulais voir comment ce nouveau groupe allait réagir dans des matches difficiles. On termine sans défaite ... et ça c'est dangereux. Si on pense qu'on va manger tout le monde, je crois que ce n'est pas le bon comportement".

Le coach du Sporting est particulièrement satisfait de la production offensive de son équipe. "On a marqué beaucoup. Il y a toujours du spectacle. Malheureusement, on encaisse aussi trop de buts. On doit encore progresser dans ce domaine. Je suis content du fait qu'on crée pas mal d'opportunités." HVH est donc plutôt content de la préparation "mais on n'est pas encore où on doit être. On devra encore progresser pendant le championnat".



Autre motif de satisfaction, les prestations des jeunes. "On a dit qu'on allait changer sérieusement le groupe avec des nouveaux joueurs mais aussi avec des jeunes. C'est le choix qu'on a fait. Les jeunes ont répondu à l'appel. J'en ai vu beaucoup qui sont prêts à prendre des minutes et à jouer des matches. On a un groupe de 34-35 joueurs mais il va encore certainement diminuer. Même si j'attends encore des renforts aussi."