Vanhaezebrouck : "On a montré que cet Anderlecht n'était pas le plus mauvais de l'histoire"

Après la victoire d’Anderlecht sur la pelouse du leader brugeois ce dimanche après-midi, Hein Vanhaezebrouck a exprimé sa satisfaction d’être revenu à deux longueurs des Blauw en Zwart et d’avoir relancé le suspense dans la course au titre. Le coach bruxellois s’est également exprimé sur les nombreuses décisions arbitrales qui ont émaillées la rencontre.

"On est venus avec un plan qui n'a pas tout à fait réussi, a avoué l'entraîneur anderlechtois au micro de la RTBF. J'aurais voulu voir beaucoup plus de la part de mon équipe en première période. On s'est trop précipités quand on avait le ballon. Finalement, on s'est créés deux belles occasions qu’on doit peut-être mettre au fond. Je trouve qu'en deuxième période, on a mieux trouvé l'homme libre, on a mieux changé le jeu. C'est ce que j'avais demandé. Ça a payé. Défensivement, on était bien en place. On n'a pas donné beaucoup d'occasions. Les joueurs peuvent être fiers. On a montré que cet Anderlecht n'était pas le plus mauvais Anderlecht de l'histoire."

"Depuis le début des Playoffs, on progresse. On doit maintenant confirmer cette victoire. Sinon, ce match ne servira à rien. On doit éviter de prendre deux défaites dans les prochains matches. Pour l'instant, on est deuxièmes, on va essayer de garder cette place. Si jamais, il y a plus, on ne va pas laisser passer notre chance. Mais ça ne sert à rien de faire des comptes maintenant. Il faut se concentrer sur le prochain match contre le Standard qui sera déjà assez compliqué" a poursuivi Vanhaezebrouck.

Malgré un problème de surchauffe qui a retardé le début de la partie, le VAR a animé le match à plusieurs reprises. Pour la coach mauve, les décisions arbitrales étaient toutes justifiées.

"Je crois que le VAR a fait son boulot. Je crois même que sur le but qu'on encaisse où le ballon n'a pas franchi la ligne, il ne peut pas le voir. C’est difficile sans la goal-line technology. Les deux décisions au sujet des penalties sont correctes. Sa ne fait pas de mouvement du bras et Dennis vient chercher le contact. Le VAR a prouvé sa valeur aujourd'hui" a conclu HVH.