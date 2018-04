Vanhaezebrouck : "Le titre ? On doit rester les pieds sur terre"

Une victoire dans un match au sommet, une clean-sheet, une prestation convaincante et une bonne opération au classement, les motifs de satisfaction sont nombreux pour Hein Vanhaezebrouck à l'issue du succès de son Sporting face au leader brugeois.



HVH ne veut pas pour autant parler de match référence. "On avait fait un très bon match aussi à Charleroi où s'est très difficile d'aller gagner. C'était déjà bien la semaine dernière. Je suis très content que l'équipe montre ce qu'elle a en elle, que les jeunes montrent leurs qualités. Il ne faut pas oublier qu'il manque toujours beaucoup de joueurs importants. Je suis très content de la prestation et de l'évolution de mes joueurs", détaille-t-il au micro de VOOFoot.



"On a créé beaucoup d'occasions", insiste-t-il. "En première mi-temps en combinaison, en deuxième mi-temps plus en contre. On aurait dû être plus efficace. Comme ça on aurait évité la nervosité de la fin de rencontre. On a tenu le zéro, c'est bien. Cela faisait aussi longtemps que cela n'était pas arrivé (le 21 janvier à Genk, ndlr). On a bien défendu. On était bien en place. Les joueurs ont accompli leurs tâches comme je l'avais demandé".



Le Sporting a aussi pu compter sur un petit coup de pouce du VAR qui a annulé l'égalisation d'Abdoulay Diaby. "Si le VAR dit que c'est hors-jeu, je pense qu'il y a hors-jeu. Je trouve qu'il y avait une faute de Mechele sur Ganvoula plus tôt dans l'action. On a un peu de chance que le VAR était là. Harbaoui avait marqué un but valable contre Bruges, mais malheureusement le VAR n'était pas là. Sinon, on aurait peut-être battu Bruges et on se serait rapproché plus tôt".



Devroe confirme Vanhaezebrouck pour la saison prochaine



A sept journées de la fin, le Sporting est revenu à trois points du FCB au classement. Mais la semaine qui vient avec deux rencontres s'annonce cruciale dans la course au titre. "Il ne faut pas trop s'exciter. On doit rester les pieds sur terre. On doit encore reprendre quatre points sur Bruges (en cas d'égalité, le leader de la phase classique reste devant). Je ne dis pas que c'est impossible mais il faut voir. On a joué deux fois à domicile et eux ils ont eu deux déplacements difficiles à Gand et Anderlecht. On va maintenant se déplacer deux fois (au Standard et à Genk). Si Bruges prend six sur six et que nous on perd ne serait-ce qu'une fois et Gand aussi, alors le coup sera joué", analyse le coach bruxellois.



Sur le plateau de Proximus 11, Luc Devroe, le nouveau manager des Mauves, a assuré que HVH serait encore sur le banc d'Anderlecht la saison prochaine.