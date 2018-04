Vanhaezebrouck : "Le Standard est un candidat pour la 2ème place"

Ce mercredi soir aura sans doute lieu un des tournants de ces POI avec le déplacement d’Anderlecht au Standard.

Comme il l’a souligné en conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck se méfie de différents éléments au Standard : "Il n’y aura pas de problème de motivation du côté du Standard. Je m’attends à voir des joueurs comme Edmilson ou Carcela qui sont des joueurs capables de faire la différence, un peu comme peuvent aussi le faire Kalu ou Simon à Gand ou Limbombé à Bruges. Dans les POI, chaque équipe possède des joueurs comme ceux-là. A nous de faire attention mais je tiens à souligner que le Standard, c’est plus qu’Edmilson et Carcela, c’est aussi un collectif, un groupe engagé avec beaucoup de grinta".

Et en ce qui concerne l’ambiance qui risque d’être chaude à Sclessin, le coach du RSCA est catégorique : "Moi, j’aime bien aller au Standard. Le public fait du bruit durant tout le match. J’aime cela si cela reste naturellement dans les limites. La dernière fois, on a fait un bon match qui s’est soldé sur un 3-3. Tout s’est bien passé et j’espère que ce sera à nouveau le cas cette fois-ci."

Enfin, à la question de savoir si le Standard est encore un candidat au titre, Hein Vanhaezebrouck déclare : "Si je dis que nous ne sommes pas candidats au titre, je peux difficilement dire que le Standard est candidat au titre. Mais le Standard est, pour nous, un candidat pour la deuxième place. Si on perd là-bas, il reviendra dans la course pour cette deuxième place. Pour cette raison-là, c’est un match important pour éviter que le Standard se rapproche de nous".

Après trois journées, le FC Bruges est leader des POI avec 3 points d’avance sur Anderlecht, 6 sur Gand et 9 sur le Standard.