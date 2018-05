Vanhaezebrouck: "La deuxième place reste possible"

"La deuxième place reste possible, mais on doit gagner nos deux derniers matches", a déclaré Hein Vanhaezebrouck vendredi, au lendemain de la défaite d'Anderlecht face au Standard (1-3).

Anderlecht a reculé au troisième rang du championnat avec 40 points, un de moins que le Standard et cinq de moins que le leader, Bruges. Pour continuer à espérer terminer deuxième, les Mauve et Blanc n'ont pas d'autre choix que de s'imposer à Gand dimanche. La Gantoise, l'ancienne équipe de Vanhaezebrouck, a repris la quatrième place à Charleroi et vise une qualification en Europa League.

"C'est dommage ce qu'il s'est passé hier, on aurait pu être dans une situation incroyable", regrette Vanhaezebrouck. "Ce n'est pas le cas, la situation est défavorable à cause de nous-mêmes. L'efficacité nous a couté des points. La situation est comme elle est à présent. Bruges a gagné à Charleroi, ça signifie que Bruges sera champion. Genk-La Gantoise s'est terminé sur un match nul, ça veut dire que nous sommes sûrs de la troisième place et d'être en Europa League. Ce qui reste ouvert, c'est la deuxième place, mais on doit gagner à Gand et nos deux derniers matches."

Dimanche, Vanhaezebrouck ne s'attend pas à un match facile. "La Gantoise va jouer sa dernière carte, car la semaine d'après elle se rend à Bruges. Mêmes si les Brugeois seront déjà champions, ils ne laisseront pas filer ce match connaissant la relation avec les supporters gantois. La Gantoise nous a battus à l'aller (0-2). On parle des trois points perdus hier, mais ceux contre La Gantoise à domicile sont aussi importants. Avec trois points de plus, on serait beaucoup mieux. Dimanche, nous devons confirmer que nous jouons bien ces derniers temps et être plus efficaces. Contre le Standard, on prend deux fois un but sur une erreur individuelle. Et je suis convaincu que si le premier but ne tombe pas, le deuxième ne tombe pas non plus. Nous avons pris un coup sur la tête. En première mi-temps, nous n'avons concédé aucune occasion..."

Vanhaezebrouck devra une nouvelle fois composer avec les blessures et les suspensions. "Par rapport aux trois joueurs blessés hier, ce sera difficile pour Saief, il a une contusion au genou. Pour Markovic, c'est impossible. Nous sommes presque sûrs que c'est une déchirure aux ischios. En ce qui concerne Najar, il n'y a pas de grands dégâts, mais il ressent une douleur au muscle. Nous devrons attendre dimanche pour voir son évolution. Trebel est suspendu, c'est une perte importante. Je devrai peut-être prendre Kara et Onyekuru sur le banc, mais je ne pense pas qu'ils pourront jouer."