Vanhaezebrouck : "J'ai toujours dit que nous étions en bagarre pour la deuxième place"

Hein Vanhaezebrouck a rencontré la presse ce vendredi à un peu plus de 24 heures du déplacement d'Anderlecht à Genk dans le cadre de la cinquième journée des play-offs I. L'entraîneur des Mauves, qui ne pense plus à un titre qui semble promis à Bruges, veut se concentrer sur la deuxième place, synonyme de billet pour les tours qualificatifs de la Champions League.

"Nous sommes en bagarre pour la deuxième place, et je l'ai dit dès le début, a précisé Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse. Nous sommes toujours dans le coup, même si nous avons laissé filer des points qu'on aurait dû prendre. Les trois plus grands candidats pour la deuxième place jouent tous les trois en déplacement ce week-end, et si le Standard, à Bruges, et Gand, à Charleroi, prennent un point, nous devons nous aussi essayer de prendre au minimum un point. Tout ce que nous pourrons prendre de plus, et si on peut creuser l'écart, c'est super. Ensuite, nous aurons encore trois matches à domicile, mais ce sera difficile pour tout le monde."