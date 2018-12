Il entrevoyait, croyait-il, la ligne d'arrivée. Pour Hein Vanhaezebrouck, le mercato de janvier devait signifier l'espoir d'un renouveau. Nouveaux joueurs à des postes-clés (attaquant, médian offensif, défenseurs centraux), courbe de résultats à la hausse et entraîneur conforté dans un cercle vertueux. Ce scénario rêvé, il n'aura pas l'occasion de l'éprouver.

La faute à une nouvelle défaite, celle de trop et face à laquelle il s'est, pour la première fois, présenté démuni d'explications...

Mathématiquement, la position de HVZ devenait difficilement tenable. 1 point sur 12 sur les 4 derniers matchs de championnat et une dernière victoire remontant au 11 novembre (2-0 contre Gand).

Dans son communiqué, le nouveau manager général du sporting, Michael Verschueren, dresse une longue liste de griefs à l'encontre de son coach : "les résultats décevants, la qualité du jeu livré, le trop peu de points pris dans le championnat belge et les éliminations précoces en Coupe de Belgique et en Europa League". Vu comme cela, le bilan est, il est vrai, difficilement défendable. On se doutait que, tôt ou tard, le fusible "entraîneur" n'allait plus à tarder à sauter, d'autant que Vanhaezebrouck incarnait, aux yeux de Marc Coucke, un choix de l'"ancienne direction". Une sorte de contradiction personnifiée au grand ravalement de façade, opéré à tous les étages de la maison mauve depuis l'été dernier.

Seule l'indemnité de licenciement était de nature à freiner la décision inéluctable, malgré les récents discours de la direction selon lesquels l'entraîneur resterait en place "quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison" (l'expérience montre que ce genre de phrases est souvent annonciatrice de son contraire...).

On pourra reprocher à Vanhaezebrouck un certain entêtement dans ses idées (et comme disait Brassens : "Mourir pour des idées, l'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue"), notamment dans une flexibilité tactique qui s'est fait longtemps désirer. Peut-être aussi un courant qui ne passait pas toujours avec les rares leaders du groupe qu'il n'hésitait pas, en public, à mettre face à leurs responsabilités.

Mais tous les maux ne peuvent non plus lui être imputés. La preuve : la mauvaise campagne de transferts de l'été dernier a déjà coûté sa tête à l'ancien directeur sportif, Luc Devroe.

Très honnêtement, José Mourinho ou Pep Guardiola auraient-ils fait beaucoup mieux avec une équipe "renforcée" par les venues de Milic, Musona, Lawrence ou autre Sanneh (pour lequel Marc Coucke a fait exploser la banque...contre l'avis du reste de la direction) ? A part Didillon, Dimata et, dans son registre, Santini, quelles ont été les vraies valeurs ajoutées l'été dernier ?

Vanhaezebrouck n'a sans doute pas tiré assez de son groupe, mais il serait malvenu de lui reprocher d'avoir échoué dans sa quête de la pierre philosophale (celle qui transforme le plomb en or, ou en l'occurrence ici : les godasses de plomb en souliers d'or)...

Anderlecht se retrouve désormais face à un grand chantier. Dans les prochains jours, il devra annoncer le nom d'un nouvel entraîneur, d'un nouveau directeur sportif, puis enfin de nouveaux joueurs.

L'avantage est que, paradoxalement, il ne subsiste encore rien d'impossible. Le surplace de certains concurrents et la division des points par deux en fin de phase classique autorisent encore tous les rêves. Titre compris. Cette saison, plus que jamais, Anderlecht peut se féliciter de l'existence de Play Offs !