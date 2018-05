Vanhaezebrouck : "Il est clair que le Standard est dans un temps fort"

La fin de la Jupiler Pro League approche et l'issue s'annonce plus passionnante que prévu. Anderlecht n'est plus qu'à deux points du leader brugeois et doit affronter l'équipe en forme de ces playoffs, le rival historique du Standard de Liège, qui pointe à quatre points de Bruges. Ils sont donc trois champions potentiels dans un mouchoir de poche, avec seulement 9 points à distribuer.

Trois de ces points se joueront jeudi lors du match entre Anderlecht et le Standard. Chaque faux pas peut désormais être fatal. "Nous restons concentrés sur notre travail, c'est-à-dire notre match face à un adversaire qui a été meilleur que nous lors des playoffs. Mais nous jouons à la maison, devant notre public, et ne devons craindre personne. Nous regardons où nous pouvons leur faire mal, le reste ne m'intéresse pas. Tu dois être conscient que si tu perds, il y a de grandes chances que tu ne sois plus dans la course au titre. Cela me semble logique, à deux matches de la fin", a estimé le coach anderlechtois Hein Vanhaezebrouck mardi au stade Constant Vandenstock.

"Si Bruges s'impose à Charleroi et que nous ne faisons pas mieux qu'un partage, cela me semble joué également. Je pense que le meilleur résultat pour Bruges est un partage, qui nous ferait perdre deux points chacun. Si l'on s'en tient à nos ambitions de jouer la deuxième place, un nul n'est pas une mauvaise opération. Si nous gagnons, nous serons leaders (Bruges joue plus tard jeudi, ndlr). Mais les positions intérimaires m'importent peu, il faut regarder le classement à la fin de la journée."

Anderlecht est le seul candidat au titre qui joue deux de ses trois derniers matches à domicile. "C'est toujours un avantage. Il suffit de regarder les statistiques: le Club de Bruges et le Standard empochent plus de points à domicile qu'à l'extérieur."

Le Standard s'est déjà imposé une fois au Parc Astrid cette saison, 0-1 en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Lors de la compétition régulière, le Standard avait perdu 1-0 au Stade Constant Vanden Stock avec un but d'Henry Onyekuru, et avait concédé le nul à Sclessin au terme d'un match spectaculaire (3-3) au cours duquel Sofiane Hanni avait signé un hat-trick. Dans ces playoffs, les Mauves effectuent un 12 sur 21 et sont la deuxième meilleure équipe

C'est en effet moins que le total du Standard (16 sur 21), l'équipe en forme de ces playoffs, notamment grâce à une victoire 2-1 face au RSC Anderlecht. A Sclessin dimanche, les hommes de Sa Pinto ont facilement battu le Racing Genk 5-0 et semblent inarrêtables.

"Il est clair que le Standard est dans un temps fort de sa saison et qu'Edmilson et Carcela font partie des meilleurs joueurs de ces playoffs. Ils sont capables de faire la différence sur une seule action individuelle..."



Pour le robuste défenseur Kara Mbodj et l'ailier Henry Onyekuru, cela sera sans doute trop juste pour disputer le Clasico, les deux joueurs étant en retour de blessures.

"Nous verrons, les deux joueurs sont sur le retour", a expliqué le coach d'Anderlecht Hein Vanhaezebrouck mardi au Parc Astrid en préparation du match face au Standard jeudi.

"Kara s'entraîne à fond mais seulement depuis une semaine. Il accomplit cependant de rapides progrès. Onyekuru est doucement sur le retour après une grave blessure. Nous devons donc voir s'il sera possible de les récupérer avant la fin de la compétition. Mais ils seront tous les deux en bonne condition pour la Coupe du Monde", a-t-il indiqué, avant de poursuivre avec des nouvelles d'Andy Najar, excellent au back droit lors du topper à Bruges (1-2) dimanche.

"Il est malade et n'a pas pu s'entraîner lundi et mardi. Nous devons donc attendre de voir s'il pourra participer au match de jeudi.