Vanhaezebrouck espère "ne pas perdre Kums et Trebel", incertains

Anderlecht n'a pas brillé mais a gagné à Waasland-Beveren, 1-2. Malgré tout, les trois points de la victoire sont assurés et les Mauves restent quatrièmes au classement.

Au micro de la Pro League, Hein Vanhaezebrouck était satisfait de la première mi-temps et du jeu affiché. Mais s'il était prévu de faire la même chose en deuxième période, cela ne s'est pas passé comme prévu. "On a fait trop de petites fautes autour de nos 16 mètres ce qui leur a donné plusieurs coups francs près du but, sur lesquels il y a toujours du danger possible. Et là on les a mis un peu dans le match, ils y croyaient un peu plus. Mais finalement je crois qu'on a toujours gardé le contrôle du match. C'est juste dommage qu'on prenne un carton rouge à 15 minutes de la fin." Il ajoute: "On n'arrive pas à garder le zéro. (...) Si on n'avait pas marqué ce but à dix contre onze on perdait la rencontre."

Alors qu'il était incertain, Trebel a fait une très bonne rencontre. Une satisfaction pour le coach, tout comme les autres milieux aujourd'hui. Mais il espère ne pas devoir se passer d'Adrien dans les jours qui viennent puisqu'il explique que Kums souffre d'une gêne au coccyx et devra subir des examens demain. Et comme il le dit, il espère qu'il ne perdra pas les deux joueurs pour les matches à venir. Ce sera jeudi face au Fenerbahce et dimanche face à La Gantoise.