Vanhaezebrouck en mode "Wenger" : "Moi, pendant vingt ans à Anderlecht ? Difficile !"

Hein Vanhaezebrouck a rencontré la presse ce vendredi à un peu plus de 24 heures du déplacement d'Anderlecht à Genk dans le cadre de la cinquième journée des play-offs I. L'entraîneur des Mauves est notamment revenu sur le fait du jour sur la planète football, le départ d'Arsène Wenger d'Arsenal en fin de saison.

"Il faut avoir beaucoup de respect pour un entraîneur capable de rester en place pendant 22 ans, a réagi Hein Vanhaezebrouck au micro de la RTBF. Peut-être que c'est aussi un exemple à suivre pour les dirigeants en Belgique ! Mais je crois qu'ici, en Belgique, c'est très difficile à imaginer. Dès qu'il y a un peu de doute, on remet tout de suite en question l'entraîneur. Cela fait déjà sept ou huit ans qu'Arsène Wenger "reçoit le vent en plein visage", mais sa Direction est restée derrière lui : "Non non non, il reste, on ne change pas !", et il n'y a pour moi qu'un exemple de ce genre en Belgique. A Zulte Waregem, la Direction a déjà fait savoir que même si le club descendait en D2, ou en D3, ce serait toujours avec Francky Dury. Moi, rester vingt ans à Anderlecht ? En Belgique, difficile... Si c'est déjà difficile à Gand, c'est encore plus le cas à Anderlecht !"