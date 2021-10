Vanhaezebrouck dépité après la défaite contre l'Union : "un vrai hold-up"

Hein Vanhaezebrouck avait la tête des mauvais jour quand il s'est présenté à l'interview après la défaite de son équipe face à l'Union (0-2) . L'entraîneur de La Gantoise a qualifié la victoire du leader de "vrai hold-up". Avec quatre envois repoussés par les montants et une domination importante, le coach des Buffalos avait de quoi maugréer. Il l'a fait dans son style au micro de la Pro League. "Une balle sur le poteau, une tête sur la barre, j’appelle ça un hold-up. A la mi-temps, c’est un vrai hold-up. Les gens qui connaissent le foot l’ont vu. 72% de possession de balle, Gand est la seule équipe qui a joué au foot en première période. Ils sont sortis une fois, et ils ont marqué. Et puis on leur a offert le deuxième but. Cela aurait dû être 3-0. Il y a encore certains qui diront que l’Union a gagné de manière méritée. Ce ne va pas. En deuxième période il n’y a qu’un gardien qui a fait des arrêts … et c’est encore celui de l’Union." Questionné sur l'inefficacité de son équipe, il a botté en touche ... ou plutôt sur les montants. "Quand tu frappes le cadre, ce n’est pas un manque d’efficacité, c’est de la malchance. Et puis il y a aussi le fait qu’on évoluait sur un terrain très difficile. Et plus ça allait, plus c’était difficile. Donc c’était plus facile pour l’équipe qui défendait. Ils avaient tout l’espace pour partir en contre. Et même là, ils n’ont rien créé". HVH a tout de même saluer la bonne organisation de l'Union et a reconnu que certains de ses joueurs n'avaient pas été à leur meilleur niveau.

Felice Mazzu n'a pas eu de difficulté à avouer que son équipe avait souffert en première période. Mais il a loué les qualités de son groupe. "On est en train de faire du bon travail. On a eu de la chance en première mi-temps. Gand a été meilleur que nous dans cette première période au niveau de la possession et au niveau des situations de but. Mais c’est dans cette mi-temps qu’on a su mettre nos deux buts. Je pense qu’après, on a bien géré cette deuxième mi-temps. Même si Gand a de nouveau eu cette possession. Ils se sont créés l’une ou l’autre situation mais il ne faut pas oublier d’où l’on vient et qui on est. On n’a pas le budget ni les joueurs dont Gand dispose. Par contre, on a un groupe avec une mentalité extraordinaire ce qui nous a permis de prendre les trois points ce soir".

L'Union a fait l'exact opposé de Gand. Ses occasions, Elle les a mises au fond. "C’est le football. C’est garder le zéro derrière et marquer. C’est ce qu’on a fait. On a eu un peu de chance mais je pense que la chance ça se force aussi. Je trouve que mes gars ont fait ce qu’il fallait. Quand on est dans la difficulté, on doit rester en bloc, travailler. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui."



La recette de coach Mazzu fonctionne à merveille cette saison, après 13 journées l'USG - promue faut-il le rappeler - trône en tête du classement.