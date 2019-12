Vanhaezebrouck : "Clement, c'est un entraîneur opportuniste"

Philippe Clément et le Club de Bruges tenteront de rester en lice sur les trois tableaux – Pro League, Europa League et Coupe de Belgique – jeudi soir à Anderlecht en quart de finale de la Croky Cup. Il faut dire que le coach brugeois a imposé sa griffe depuis le début de la saison avec une transition réussie, un parcours en championnat quasiment impeccable et une campagne européenne réjouissante sous certains aspects.

"C’est un entraîneur qui produit un football attrayant et mérite d’être récompensé", estimait lundi Philippe Albert sur le plateau de 'La Tribune' pour marquer son accord avec l’attribution du Trophée Raymond Goethals à Clément, lauréat de cette récompense désignant le meilleur entraîneur belge pour la 2ème année consécutive.

"Cette récompense, c’est celle de l’audace", a affirmé de son côté Rodrigo Beenkens. "Il a osé jouer son jeu à Madrid et à Paris. Et que dire de la gestion de l’enchaînement de tous ces matches. C’est la seule équipe belge qui est encore engagée sur les trois fronts."

Et Stephan Streker de résumer : "On avait deux clubs en Champions League : c’est grâce à lui."

Clément est un opportuniste et peut-être plus intelligent que moi

Hein Vanhaezebrouck a quant à lui tenu à mettre en évidence une caractéristique bien précise de l’entraîneur du Club de Bruges : l’opportunisme. "Clément est tout d’abord un entraîneur audacieux. Il adapte à chaque fois sa manière de jouer à la situation. Il lit très bien le jeu. Il essaye d’instaurer un football offensif, avec du beau jeu. Mais c’est surtout un opportuniste. Moi quand j’étais à Courtrai, je suis resté sept ans avant de partir. Lui après une demi année à Beveren, il a quitté le navire pour aller cueillir les fruits du travail effectué à Genk où ils ont été occupés à bâtir une équipe pendant trois ans."

"Il est resté pendant un an et demi pour être champion mais il n’a pas continué pour jouer la Champions League. Il est opportuniste, il s’est dit 'le niveau va baisser, je m’en vais parce que Bruges va être la meilleure équipe la saison prochaine". Peut-être qu’il faut être comme ça. Moi quand j’étais à Gand, on obtenait les mêmes résultats avec le même style de football mais je ne suis pas parti. J’avais eu la possibilité de partir à l’étranger mais j’ai voulu rester avec mon club pour finalement quitter le club au moment où ça n’allait pas bien."

"Clément est peut-être plus intelligent que moi", a conclu Vanhaezebrouck tout en reconnaissant le talent de son homologue. "Bruges est capable d’éliminer Manchester United en Europa League et si c’est possible, c’est parce que lui est là."