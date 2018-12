Vanhaezebrouck: "Ça s'est joué sur un détail"

Hein Vanhaezebrouck n'était pas particulièrement mécontent de la prestation de son équipe dimanche après-midi face à Genk. Battus 0-1, les Mauves n'ont en effet pas livré un mauvais match en limitant notamment les occasions offertes aux Limbourgeois.

"C'est la copie du match aller (NDLR: 1-0)", a soupiré le coach d'Anderlecht au micro de la Pro League. "On ne mérite pas de perdre mais à la fin c’est le résultat qui compte. On prend un but évitable après un corner où on était pas bien positionné. Ça s’est joué sur un détail. Avant la pause, on aurait pu mener sur une frappe de Santini stoppée par un superbe arrêt du gardien. Il n’y en a pas beaucoup qui parviennent à stopper ça. Si on avait mené 1-0, on aurait gagné ce match."

Vanhaezebrouck estime donc que son équipe aura très bien pu décrocher la victoire ce dimanche, notamment s'il avait pu compter sur un noyau plus large. "C’est l’histoire de deux duels où l’on a montré à chaque fois qu’on était au même niveau avec comme seule différence le fait que Genk a joué avec son équipe entière alors que ce n’était pas le cas pour nous. Je dis chapeau à mes joueurs, ils ont pris le match en main, ils ont pris l’initiative. On n’a pas donné beaucoup d’occasions contre cette équipe qui crée normalement beaucoup plus. De notre côté, on n’a pas été assez dangereux non plus mais c’est quelque chose que l’on savait déjà", a conclu HVH.