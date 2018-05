Vanhaezebrouck : "C'est clair que le Standard a la chance du champion"

Hein Vanhaezebrouck était très déçu après la défaite de son Sporting d’Anderlecht à domicile face au Standard ce jeudi. Dominateurs, les Mauves se sont fait piéger par la rapidité en contre des Liégeois et par leur efficacité.

"Il faut être efficace. Le Standard est l’équipe la plus efficace de toutes. On ne mérite pas de perdre. On doit faire beaucoup mieux avec les occasions qu’on a eues. On a même une possibilité nette de faire 2-2 mais on ne le fait pas et trois minutes plus tard, c’est 1-3 et le match est joué. On sait qu’on n’est pas top à ce niveau-là. Ça pèse. On a aussi pris des buts évitables. C’est un peu trop pour vraiment pouvoir dire qu’on peut prétendre au titre. Pour cela, il faut être plus efficace des deux côtés" a analysé avec dépit le coach anderlechtois au micro de la RTBF.

"A part 10 minutes en deuxième période, on a dominé le match. Il y a une équipe qui mérite de gagner… Mais on a oublié de conclure. On a eu des occasions mais on a oublié de conclure. C’est clair que le Standard a actuellement la chance du champion. On était beaucoup mieux que les Liégeois mais ils ont eu de la réussite et ont bénéficié des décisions arbitrales… comme au match aller. Ça fait deux fois contre le même adversaire. Ça compte mais on ne cherche rien derrière cela. Finalement, il faut accepter les décisions de l’arbitre. C’est dur mais il faut les accepter" a-t-il poursuivi.

Et Vanhaezebrouck de détailler son point de vue : "On n’a pas obtenu un penalty clair. Il y a une poussée tardive de l’épaule dans le dos de Morioka. L’arbitre ne siffle pas alors qu’après Teodorczyk fait la même charge et là, c’est faute et il donne jaune en plus. Je ne peux pas comprendre. Comment peut-on être si incohérent en quatre secondes ? Ce n’est pas normal."

Si cette phase est assurément litigieuse, la prestation défensive des Anderlechtois, complètement dépassés par la vitesse des attaquants rouches, au retour de la pause a plombé la domination du RSCA.

"C’est à chaque fois un mauvais jugement de la part de Najar. Sur le premier but, il ne doit pas y aller. Il y a Gerkens qui revient donc il doit reculer. Et sur le deuxième, il doit dégager le ballon et ne pas prendre de risque. Mais on ne peut pas lui reprocher cela, tempère l’entraîneur bruxellois qui ne veut pas accabler son joueur. Il revient de loin et il a fait un bon match. Il était très bien aujourd’hui, c’est dommage pour lui mais ça nous probablement a coûté les points de la victoire, la 2ème place et peut-être plus."

"On verra bien ce qu’on peut encore attendre des deux derniers matches. On y croit et on va tout essayer mais il ne faut pas oublier qu’on a vraiment un noyau très petit. En plus, Saief, Markovic et Najar sont sortis blessés aujourd’hui. Trebel est maintenant suspendu. On verra comment on va récupérer de ce match, physiquement mais aussi mentalement. On a quand même pris un petit coup sur la tête. Jouer un match comme celui-ci et repartir avec une défaite, c’est dur à avaler" a conclu HVH légèrement abattu.