Vanhaezebrouck: "Bornauw pourrait devenir le grand patron de l'équipe d'ici deux ans"

Hein Vanhaezebrouck devrait une nouvelle fois faire place aux jeunes jeudi face au Spartak Trnava dans un match d'Europa League sans enjeux pour les Bruxellois. "Vu qu’on a énormément d’absents, on a d’autres joueurs qui vont monter sur le terrain, des joueurs qui reviennent de blessure, des joueurs qui sont moins bien", a ajouté à notre micro le coach anderlechtois qui aura ainsi l'occasion d'évaluer son noyau.

HVH ne veut d'ailleurs "pas faire tout un cinéma" sur l'utilisation des jeunes mais le nouveau directeur sportif Michael Verschueren a ramené le sujet sur la table ce mercredi en conférence de presse en affirmant que ''deux joueurs devront, chaque année, avoir la chance de s'illustrer en équipe première."

En accord avec la nouvelle philosophie du club, Vanhaezebrouck a revendiqué ce qui a été fait depuis son arrivée avec un bilan, quantitativement et qualitativement, plutôt positif. "Deux jeunes chaque année? Je suis tranquille pour au moins 5 ans alors. J’en ai déjà pris 10. En lancer deux par saison, ce serait plutôt un pas en arrière. Ces dix joueurs ont d'ailleurs bien fait. Miser sur les jeunes, il faut le faire. Certainement ici à Anderlecht où la qualité des jeunes est très haute."

Fier de son boulot de valorisation, Vanhaezebrouck ne s'est pas attribué tous les mérites et a insisté sur la nouvelle façon de travailler au club. "On a un peu changé l’ADN d’Anderlecht en prenant des entraîneurs pros pour les espoirs. Des entraîneurs qui travaillent d’une autre manière par rapport aux entraîneurs habituellement engagés dans la formation. C’est important pour préparer ces jeunes pour l’équipe première. Avec l’ancien système, ce serait plus compliqué de pouvoir prendre tellement de joueurs aussi rapidement dans le noyau A."

Ce potentiel jeunesse d'Anderlecht est une arme à double tranchant. Pour progresser, les nouveaux venus en équipe première commettent inévitablement des erreurs d'inexpérience qui ne sont pas toujours rattrapées par les autres joueurs du noyau qui ne sont pas particulièrement anciens non plus. D'où l'idée d'intervenir sur le marché des transferts.

"Il faut trouver le bon mix avec quelques joueurs d’expérience dans chaque ligne qui pourront peut-être ajouter un peu plus de stabilité dans cette équipe."

Vanhaezebrouck ne cherche pas forcément des leaders venus de l'extérieur, d'autant plus qu'il est convaincu d'en avoir un potentiel sous la main. "Le leader qui se profile en défense: c’est Sebastiaan Bornauw. Il a tout pour cela et on ne doit pas attendre qu’il ait 25 ans pour en faire un leader. Il va devenir de plus en plus le patron de cette défense. Dans deux ans, il pourrait même devenir le grand patron de l’équipe."