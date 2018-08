Vanhaezebrouck avant Bruges-RSCA: "Le match entre les deux plus grands clubs du pays"

Le premier topper de la saison aura lieu dimanche après-midi au stade Jan Breydel, où le FC Bruges recevra Anderlecht dans l'affiche de la 5e journée de Jupiler Pro League. Anderlecht se déplace dans la Venise du Nord en leader, avec 12 points sur 12. Bruges suit avec 10 points, tout comme Genk qui recevra Waasland-Beveren dimanche soir.

Après Bruges, Anderlecht affrontera l'Anwterp, Genk et le Standard. "Nous allons affronter quatre des meilleures équipes du pays", a déclaré l'entraîneur d'Anderlecht Hein Vanhaezebrouck vendredi en conférence de presse. "Ce sera de bons tests pour voir où nous en sommes. Le match à Bruges reste un match important, un match entre les deux plus grands clubs du pays, que tout le monde va suivre. Je suis sûr que mes joueurs voudront se montrer face à une équipe du top niveau".

Le Sporting n'est pas encore certain de pouvoir compter sur Ognjen Vranjes. Le défenseur bosnien a été suspendu trois matches mais le club a fait appel et la décision n'est pas encore tombée. "On verra bien, je prendrai une décision samedi. En début de saison, nous avons décidé de rajeunir l'équipe, cela comporte des risques. Mais j'ai confiance: nos jeunes sont prêts", dit le coach des Mauves.