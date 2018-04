Vanhaezebrouck avant Anderlecht - Charleroi : "Défensivement, c'est la meilleure période"

Ce vendredi, Hein Vanhaezebrouck a insisté sur l'objectif actuel des Bruxellois : la 2ème place : "On ne regarde ni devant, ni derrière. On regarde à nous-mêmes et on essaye de finir ces Play-Offs de la meilleure des manières, et pour nous ce serait avec la deuxième place. Je crois que la première est loin. Tout à coup, Bruges devrait perdre presque tout et nous gagner presque tout donc je crois que ce n'est pas la logique de ces Play-Offs. Mais dans les Play-Offs, tu ne sais jamais."

Distancés à 7 points de leurs rivaux brugeois, les Mauves peuvent pourtant se montrer satisfait du niveau de jeu produit selon leur coach : "En qualité de jeu, si on regarde les 5 matches qui ont été joués, on n'est pas inférieurs aux autres. Au contraire, je crois qu'il y a des équipes qui ont montré moins de qualités que nous. Quand on regarde tous les matches qu'on a joués, dans chaque match, il y avait de la qualité de jeu, dans chaque match, il y avait beaucoup d'occasions. Mais voilà, une chose qui revient, c'est l'efficacité."

Cette qualité de jeu retrouvée passe inévitablement par une force défensive plus marquée : "Je suis content du niveau qu'on montre, même défensivement. Défensivement, c'est la meilleure période. Je trouve que Leander Dendoncker pour le moment est très fort. Josué Sa joue vraiment bien pour le moment. Avec Ivan Obradovic, derrière, ils s'entendent très bien. Donc je crois qu'on a jamais été aussi fort derrière. On a donné très peu d'occasions. Malheureusement, Matz (ndlr : Sels), maintenant deux fois, ce qui n'est pas son habitude car il a souvent tenu la défense debout, et maintenant que la défense tourne mieux, c'est deux fois Matz. J'espère bien qu'il va se reprendre. Donc il y a beaucoup de positif. Je suis certain que si on est plus efficace, on terminera bien."

Depuis le début de ce mini-championnat, seules deux équipes sont parvenues à s'imposer à l'extérieur : Anderlecht à Charleroi et Gand à Anderlecht. L'entraîneur des Mauves est donc revenu sur l'importance des rencontres à domicile : "On a 3 matches à domicile, ils sont très importants : Charleroi, Genk et le Standard. Ce sont des clubs qui ont aussi de l'ambition pour la seconde place. (...) Donc on doit essayer de faire bien à domicile. Commençons avec celui contre Charleroi et après, on verra bien mais les matches à domicile seront très importants."

Une rencontre pour laquelle le coach d'Anderlecht sera privé de Lukasz Teodorczyk, suspendu. Silvere Ganvoula pourrait le remplacer en pointe de l'attaque : "Tout est possible. On a plusieurs options mais je ne sais pas si c'est l'option idéale. Ganvoula, c'est l'option logique parce que c'est un attaquant de pointe. Toutes les autres options, ce ne sont pas des options logiques parce que quand tu joues avec un faux 9, qui que ce soit, Lazar Markovic, Henry Onyekuru, Sofiane Hanni ou Pieter Gerkens, ce sont tous des choix qui ne sont pas naturels."

De leurs côtés, Andy Najar et Henry Onyekuru sont encore trop justes et ne disputeront pas le match de ce dimanche. Cependant, le Hondurien semble plus proche d'un retour que son collègue nigérian.