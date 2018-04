Vanhaezebrouck : "Aujourd'hui, on a aussi joué pour Herman Van Holsbeeck"

Hein Vanhaezebrouck est un coach heureux ce vendredi soir. Ses joueurs se sont imposés sur la pelouse de Charleroi avec détermination et solidarité.

"On a bien mis en place notre plan. On devait montrer qu’on était Anderlecht, qu’on n’était pas morts ou enterrés. On en avait parlé avec le groupe. Quand on entend les gens parler, apparemment, Anderlecht ne ressemble plus à rien et va finir sixième. Mais on n’est pas encore mort, assure le coach anderlechtois au micro de la RTBF. La situation n’est pas idéale parce qu’on ne peut pas compter sur l’entièreté de notre noyau mais on va se battre à chaque match, montrer énormément d’engagement et être efficace. Espérons que ça suffise pour terminer à une place satisfaisante."

"Le soutien des supporters était incroyable. C’est la première fois que je viens ici en déplacement avec autant de supporters de mon équipe. On voit qu’Anderlecht est une grande équipe. Les fans nous ont poussés dans les moments difficiles, notamment après la pause. On a repris le match en main et finalement, on gagne ce match. On peut vraiment être contents" se réjouit Vanhaezebrouck qui a également eu un mot pour Herman Van Holsbeeck qui a été remercié ce vendredi par le nouveau conseil d’administration.

"Aujourd’hui, on a aussi joué ce match pour lui. On ne peut pas oublier le travail qu’il a fait pendant 15 ans. Il a obtenu 8 titres, il a quand même eu du mérite dans tous ces succès. Les joueurs étaient conscients qu’il ne fallait pas le laisser partir avec une défaite la semaine passée."