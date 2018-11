Vanhaezebrouck a osé et gagné, victoire d'Anderlecht face à Gand grâce à deux perles de Kums

Face à La Gantoise, un concurrent direct, le Sporting d’Anderlecht s’est imposé 2-0 dans le cadre de la 15ème journée de championnat. Les deux buts du RSCA ont été inscrits par Sven Kums . Le premier sur coup-franc et le deuxième d’une splendide frappe des 30 mètres. La Gantoise a, pour sa part, terminé la rencontre à 9 suite aux exclusions logiques de Verstraete et Plastun .

Le résumé :

Éliminés en Europa League après leur défaite à Fenerbahçe jeudi soir alors qu'il reste deux matches à disputer, les Mauves, à la peine et manquent de confiance, n’ont plus que le championnat pour sauver leur saison.

Mais avant de penser au titre, les troupes de Hein Vanhaezebrouck se doivent relever la tête et d’assurer leur place dans … le top 6. A peine rentré de Turquie, les Bruxellois affrontent donc ce dimanche des Buffalos revigorés depuis l’arrivée de l’entraîneur danois Jess Thorup. Bref, la réception des Gantois, à quatre points du RSCA avant le coup d’envoi, constitue un excellent moyen pour les Anderlechtois de dissiper certains doutes dans les esprits.

Pour ce match crucial, le coach du Sporting surprend en "chamboulant" d’une certaine manière son onze habituel. Gerkens, Saelemaekers et Bakkali glissent sur le banc. Milic est, pour sa part, suspendu, Bornaw blessé et Vranjes écarté. Vanhaezebrouck choisit de relancer Najar et Lawrence et de faire confiance aux jeunes Amuzu, Sambi et Dauda au coup d’envoi.

"Il y a beaucoup de nouveaux joueurs au coup d'envoi. Nous avons un large noyau qui nous sert aujourd'hui. C'est aux nouveaux de faire leurs preuves", estime le coach d’Anderlecht.