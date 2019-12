Vandendriessche : "On l'a appris en fin du match. Je pense que peu de gens le savaient"

Alors que l’on est en plein match Charleroi – Ostende, le club côtier annonce que le Norvégien Kare Ingebrigtsen, 54 ans, a dirigé son dernier match à la tête du club.

"On l’a appris en fin du match. Je pense que peu de gens le savaient. Il nous a caché ça jusqu’à la fin. On ne s’y attendait pas, surtout après un 5-0. On est surpris, on fera avec et on verra la suite et ce qui va arriver", nous déclare Kevin Vandendriessche.

Et le joueur de conclure : "Pour le moment, je n’ai pas envie de parler à chaud, on peut dire des choses que l’on regrette. Oui, je suis surpris. On va réfléchir à tout ce qui s’est passé. Notre job c’est de gagner des matches, peu importe qui est l’entraîneur. On avait bien commencé la saison avec ce coach et au fur et à mesure, ça n’allait plus. C’est une décision dure. Mais il n’y a pas le choix."

Ostende occupe la 14e place (sur 16) du championnat de Belgique avec 18 points en 21 rencontres avec 1 point d’avance sur Waasland-Beveren et sept sur le Cercle de Bruges, lanterne rouge.