Vanden Stock : "Je quitte la famille du Sporting pour me rapprocher de la mienne"

L'ensemble du personnel Anderlecht a rendu hommage à Roger Vanden Stock, ce vendredi. Le désormais ex-Président du Sporting a tiré sa révérence le premier mars après 21 ans et 10 titres à la tête du club bruxellois. Avec son départ, c'est l'ère Vanden Stock (46 ans) qui se clôture. Son rôle de Président, ses souvenirs, son joueur préféré, VDS partage ses souvenirs et évoque son successeur.



Roger préfère ne pas remuer le passer et ne pas parler de son pire souvenir. Il dira simplement que cet événement s'est déroulé au début de sa présidence. "Mon premier titre de champion n'est venu qu'après quatre ans. Mais on l'a gagné avec tellement d'avance que je ne m'en souviens plus très bien. Un des titres dont je me souviens par contre, c'est celui décrocher lors du dernier match contre Zulte-Waregem avec un coup franc dévié de Lucas Biglia. C'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs."



En 21 ans, le dirigeant bruxellois a vu défiler plusieurs générations de joueurs talentueux. S'il ne devait en garder qu'un, il choisirait (sans surprise) Pär Zetterberg. Roger révèle aussi qu'avant sa Présidence quand il s'occupait "un peu de recrutement", le Sporting a été tout prêt de signer deux grands noms. "Personne ne le sait, mais on était presque d'accord avec Ruud Van Nistelrooy et Marco Van Basten."



"Etre Président d'Anderlecht, c'est être présent tous les jours, discuter avec les responsables et avant tout rappeler tous les jours que ce qui est le plus important dans un club de football, c'est le football", dit-il au sujet de son rôle.



Roger Vanden Stock a aussi un petit mot pour son successeur. "Marc Coucke a sans doute un enthousiasme plus communicatif que moi. Je suis plutôt réservé. Il est enthousiaste. Ce sera un autre style. Je crois que c'est peut-être un style qui conviendra à Anderlecht pour autant qu'on soit champion tous les deux ans et qu'on continue à représenter quelque chose au niveau européen."



"J'ai de la peine de partir mais pas trop quand même. Je savais que ce moment allait arriver et je m'y étais préparé. Je quitte la famille du Sporting pour me rapprocher de la mienne", ajoute-t-il.



"La première chose que je vais faire, c'est prendre un mois de repos", rigole Vanden Stock, qui sera mis à l'honneur par les supporters du RSCA dimanche à l'occasion du 30e et dernier match de la saison régulière contre l'Antwerp. "Je serai certainement ému car je le suis de plus en plus avec l'âge".

Lundi, il partira pour un mois de vacances. "Je veux profiter de cette coupure pour être avec ma femme, mes enfants et petits-enfants".



C'est finalement sur une note un peu plus amère que Roger Vanden Stock a pris congé des journalistes. "Le monde du football a beaucoup changé en 22 ans, surtout en ce qui concerne l'argent. Cela me plaît de moins en moins." Cela n'empêchera toutefois pas celui qui sera sans aucun doute nommé président d'honneur du club à revenir dans les travées du stade pour soutenir les 'Ketjes'. "Cela reste mon club en tant que supporter."