Vanden Borre retourne à Anderlecht… pour s'entrainer avec les U21

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé lundi permettre à Anthony Vanden Borre de s'entraîner "quelques mois" avec l'équipe U21 des Mauve et Blanc. "Le club tend à nouveau la main à son ancien arrière-droit, afin qu'il puisse faire son retour dans le monde du football professionnel en toute tranquillité", pouvait-on lire dans le communiqué du RSCA. A bientôt 32 ans, Vanden Borre retrouve donc le club bruxellois une deuxième fois.

“Anthony Vanden Borre a été formé dans notre académie et il est venu nous demander, il y a quelque temps, si nous pouvions l’aider à être prêt à jouer de nouveau. En tant que club, nous le faisons naturellement pour ce fils de la maison”, affirme le directeur sportif Michael Verschueren. “S’il veut démontrer qu’il peut encore revenir au plus haut niveau, nous désirons lui donner accès aux meilleures installations, sans pour autant lui promettre qu’il rejoindra la noyau A. Anthony doit travailler dans le calme, à son rythme, sans pression, mais avec une évaluation permanente.”

Ce matin, Anthony Vanden Borre est revenu à Neerpede pour la première fois depuis longtemps. “Revenir à la maison dans un environnement familier me fera du bien. Je suis très reconnaissant envers le club de me donner la possibilité de me sentir à nouveau footballeur. La seule chose que je puisse faire maintenant, c’est travailler. Travailler dur pour obtenir ma chance de redevenir footballeur pro à 32 ans. Je n’attends rien, mais j’espère que je pourrai donner quelque chose en retour à mon club. Par exemple, en partageant simplement mon expérience avec les jeunes U21.”