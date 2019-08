Vanden Borre à Anderlecht : "Il y a des contacts mais un contrat pro n'est pas réaliste", estime Verschueren

Ces dernières heures un retour d’Anthony Vanden Borre au Sporting d’Anderlecht a été évoqué. Des contacts ont inévitablement été établis entre Vincent Kompany et son ami Anthony qui est actuellement sans contrat mais veut relancer sa carrière.

"Il y a effectivement eu un contact entre Vincent et Anthony. Ce n’est pas étonnant, ils sont amis", a confirmé Michael Verschueren à plusieurs médias belges vendredi. Un retour en équipe première pour l’ancien Diable rouge n’est toutefois pas dans les plans. "Une intégration au noyau A ou un contrat pro n’est pas réaliste en ce moment", a précisé le directeur sportif d’Anderlecht. "Anthony est le bienvenu au club pour s’entraîner, avec les espoirs par exemple. Il pourra ainsi redevenir un footballeur pro. Il faut voir si cette offre lui conviendra."

Contacté par Het Laatste Nieuws, son ancien équipier Christian Wilhelmsson est convaincu que Vanden Borre, 31 ans, peut revenir à un haut niveau. Le Suédois a accueilli le défenseur latéral à Dubaï pour plusieurs sessions d’entraînement en début d’année et garde un bon souvenir. "Quand il est arrivé, il était un peu en surpoids mais il a perdu 8 à 9 kg en quelques semaines. J’ai été surpris de son niveau balle au pied. Je suis certain qu’il peut revenir à un niveau correct. Avec Vincent à la tête des opérations, Anthony a une nouvelle chance de faire ses preuves et il doit la saisir pleinement. C’est un joueur qui a encore énormément de talent."