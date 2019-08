Vanaken : "Je reste normalement à Bruges cette saison, mais..."

Mignolet: "Avec l'équipe que l'on a, on doit viser la Champions League" - Champions League -... Titularisé ce mardi soir en 3e tour qualificatif aller de Champions League, le tout récent transfert des Blauw en Zwart Simon Mignolet a disputé ses premières minutes sous la vareuse brugeoise. Il est revenu sur la victoire 1-0 de ses couleurs dans cette rencontre. "Quand on joue en Europe, c’est toujours important de garder le zéro car c’est important pour le match retour" a souligné Simon Mignolet. "Kiev a poussé en deuxième période pour essayer de marquer un but car ils savent que cela pouvait tout changer pour le match retour. On gagne 1-0. C’est une bonne situation pour le match retour. On va essayer de marquer là-bas. Si on marque, ce sera difficile pour Kiev de revenir." Pour sa première rencontre en Venise du Nord, le gardien remplaçant de l’équipe nationale s’est dit heureux de son match mais aussi de celui de son équipe. "Les défenseurs devant moi ont très bien fait leur boulot. Je n’ai eu qu’un arrêt à faire. Je suis content non seulement de mon match mais aussi de celui de l’équipe." L’objectif du club belge est clairement de passer les deux tours qui le séparent de la phase de groupe de la C1. "Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde, aussi bien dans le vestiaire que dans les tribunes, veut voir le FC Bruges en Champions League" termine le portier. "Avec l’équipe que l’on a, on doit viser la Champions League. Cette équipe peut faire quelque chose en championnat mais aussi en Europe."