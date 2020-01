Vanaken élu Soulier d'Or pour la 2e année consécutive, 3e Soulier d'Or pour Wullaert, Verschaeren espoir de l'année

Hans Vanaken a reçu le Soulier d’Or 2019 des mains de Vincent Kompany ce mercredi à Puurs lors du 66e gala désignant le meilleur joueur de notre championnat. Le Brugeois a récolté 322 points et devancé de 19 voix l'attaquant anversois Dieumerci Mbokani (303 pts). Choisi comme meilleur joueur de la première partie de saison, l'ancien genkois Ruslan Malinovskyi (Atalanta) a pris la 3e place avec 220 points.

Déjà lauréat l’an dernier, Vanaken intègre le cercle restreint des joueurs ayant remporté le Soulier d’Or deux fois consécutivement. Avant lui, Paul Van Himst (1960 et 1961), Wilfried Van Moer (1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1985 et 1986) y étaient parvenus. Ces trois joueurs restent toujours les plus titrés dans l’histoire du trophée avec quatre succès pour Van Himst et trois pour Van Moer et Ceulemans.

Le Club de Bruges peut quant à lui se targuer d’avoir vu ses joueurs s’imposer lors des quatre dernières éditions, une performance inédite. Avant le doublé de Vanaken, José Izquierdo (2016) et Ruud Vormer (2017) avaient décroché le prestigieux trophée.

Auteur de 20 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues sur l’ensemble de l’année, Vanaken a également remporté le trophée du Footballeur Pro de l’Année lors des deux dernières saisons.