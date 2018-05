Vanaken élu Footballeur Pro, Leko et Wesley aussi récompensés

Hans Vanaken a été désigné Footballeur Pro de l'année, ce lundi au Musée Autoworld à Bruxelles. Le médian du FC Bruges, élu par ses collègues, succède au palmarès à Youri Tielemans (Anderlecht).



Sacré champion ce dimanche, Bruges a collectionné les trophées et est le grand vainqueur de la soirée.



Vanaken (358 pts) a obtenu plus de voix que son équipier Ruud Vormer (272 pts), Soulier d'Or en janvier dernier. Edmilson Junior (Standard/168 pts), Anthony Limbombe (FC Bruges/128 pts) et Mehdi Carcela (Standard/123 pts).



Après Jan Ceulemans (1984, 1985, 1986), Marc Degryse (1988), Lorenzo Staelens (1994), Timmy Simons (2003), Ivan Perisic (2011), Carlos Bacca (2013) et Victor Vazquez (2015), Vanaken est le huitième joueur du Club de Bruges à figurer au palmarès de cette distinction créée en 1984.