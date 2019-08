Vanaken, cité à l'Ajax, prolonge jusqu'en 2024 au Club de Bruges

Hans Vanaken, cité sur le départ vers l'Ajax Amsterdam, a prolongé jusqu'en 2024 son contrat au Club de Bruges, a indiqué vendredi le club de la Venise du Nord. Le médian limbourgeois de 26 ans porte le maillot blauw en zwart depuis 2015, lui qui évoluait auparavant à Lokeren.

Depuis son arrivée dans la Venise du Nord, Hans Vanaken a été deux fois champion de Belgique (2016 et 2018) et a remporté deux Supercoupes de Belgique (2016 et 2018). Il a aussi été élu Footballeur Pro de l'année en 2018 et 2019 et Soulier d'Or 2018.

Vanaken, qui compte deux sélections en équipe nationale, a joué son 200e match pour le Club de Bruges mardi face au Dynamo Kiev lors du 3e tour de qualification aller de la Ligue des champions. Auteur de l'unique but du match, il a inscrit 57 buts et 21 assists depuis son arrivée au stade Jan Breydel.