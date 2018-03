Van Holsbeeck : "Les derniers mois, on était un peu un bateau sans capitaine"

Avec le départ de Roger Vanden Stock, c'est une page qui se tourne. Pour lui aussi. "Cela va être différent", concède-t-il à notre micro en marge d'une rencontre entre les clubs et les responsables de l'arbitrage organisée par l'Union Belge avant les play-offs. "Pendant 15 ans, j'ai vécu les moments stressants et difficiles avec Roger Vanden Stock comme président. A partir de dimanche, ce sera avec Marc Coucke, le nouveau président. Je suis surtout très content que la vente soit terminée et que le patron puisse prendre les rênes en mains. Dans les prochaines semaines, on saura très vite qu'il veut faire avec le club et pour moi personnellement."



L'officialisation de l'arrivée de Marc Coucke met fin à une période d'incertitude. Une vacance de pouvoir toujours préjudiciable. "La vente a eu lieu le 22 décembre, on est fin mars. Je pense que sur un bateau, il faut toujours un capitaine. Les derniers mois, on était un peu un bateau sans capitaine. Je suis content pour tout le club que le président puisse commencer à travailler et à donner ses instructions."